Τρίκαλα

Τρίκαλα: θρίλερ με πτώμα σε δάσος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σορός εντοπίστηκε απο κυνηγούς που περνούσαν από την περιοχή.

Θρίλερ με τον εντοπισμό σορού άνδρα σε δασώδη έκταση στα Τρίκαλα.

Πιο συγκεκριμένα, νεκρός βρέθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής ένας άντρας, κάτοικος Παλαιοχωρίου Γαρδικίου, σε δασώδη έκταση έξω από το χωριό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr ο άτυχος Ι.Τ. εντοπίστηκε από κυνηγούς που περπατούσαν στην περιοχή. Το πιθανότερο σενάριο είναι να έχασε τις αισθήσεις του ή να γλίστρησε στο σημείο και να χτύπησε.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων όπου και απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: trikalavoice.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική Οδός: Μείωση στα διόδια προβλέπει η νέα παραχώρηση

Μουντιάλ 2022: Τίμησαν τον Μαραντόνα στην επέτειο του θανάτου του (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Ανάγκαζαν με τη βία έγκυο να ζητιανεύει (εικόνες)