Θεσσαλονίκη

Φονική παράσυρση - 19χρονη συνοδηγός: του ζήτησα να γυρίσουμε πίσω αλλά...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε στην ανακρίτρια η 19χρονη συνοδηγός του οχήματος που παρέσυρε και σκότωσε την άτυχη φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 26χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που περέσυρε και εγκατέλειψε την 21χρονη φοιτήτρια στην Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατό της, μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης.

Όσον αφορά τη 19χρονη συνοδηγό του οχήματος, αφέθηκε ελεύθερη μετά την ανάκριση με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Ο δικηγόρος της, Δημήτρης Σαρρής, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μίλησε στις κάμερες για όσα είπε η εντολέας του ενώπιον του ανακριτή.

Πιο συγκεκριμένα, η 19χρονη ανέφερε πως περίπου 150 μέτρα μακριά από το σημείο της παράσυρσης ζήτησε από τον κατηγορούμενο να σταματήσει το αυτοκίνητο για να επιστρέψει στο σημείο και να βοηθήσει την άτυχη κοπέλα, όμως εκείνος προσπάθησε να την καθησυχάσει και ανέπτυξε ταχύτητα για φύγουν από το σημείο.

«Μόλις στρίψαμε στην οδό Ιασωνίδου του ζήτησα και προσπάθησα να κατέβω από το αυτοκίνητο και να γυρίσουμε πίσω. Εκείνος μου έπιασε το χέρι και μου είπε "μην ανησυχείς θα το τακτοποιήσω εγώ, δώσε μου λίγο χρόνο"», φέρεται να είπε συγκεκριμένα, κάνοντας ξεκάθαρο ότι ο 26χρονος μπορεί να μην την απείλησε, όμως η ίδια αισθάνθηκε φόβο, καθώς τον γνώριζε ελάχιστα.

Η 19χρονη ισχυρίστηκε ότι με τον κατηγορούμενο δεν έχουν προσωπικές σχέσεις, τον γνωρίζει ελάχιστα από την εργασία της καθώς είναι θαμώνας στο κατάστημα εστίασης που εργάζεται η ίδια και ότι τα ξημερώματα της Τρίτης μπήκε στο αυτοκίνητό του για να την μεταφέρει από την Τούμπα στο δεύτερο κατάστημα που εργάζεται στα Λαδάδικα. Τόνισε δε, πως δεν γνωρίζει ούτε τον αριθμό τηλεφώνου του, ούτε καν το επίθετό του αφού ουδέποτε ήταν σε κοινή παρέα ή είχαν πιο στενές σχέσεις και πως ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που μπήκε στο αυτοκίνητό του.

Όπως δήλωσε ο δικηγόρος της, η 19χρονη κατέθεσε πως ο κατηγορούμενος οδήγησε το αυτοκίνητο έως την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης και εκεί δεν το παράτησε, αλλα ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης. Ένας διερχόμενος οδηγός που τους είδε έξω από το αυτοκίνητο και νόμιζε ότι ήταν θύματα τροχαίου, καθώς το όχημα ήταν χτυπημένο μέσα στα χωράφια, τους παρέλαβε και καθ' υπόδειξη του 26χρονου τους μετέφερε στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η 19χρονη, την οδήγησε σε ένα ξενοδοχείο όπου έμειναν για κάποιες ώρες. Εκείνος ταραγμένος έκανε διαρκώς τηλέφωνα και εκείνη μόλις βρήκε ευκαιρία και τον είδε πως ηρέμησε, κάλεσε ταξί και επέστρεψε στο σπίτι της.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος της 19χρονης ανέφερε: "Είναι προφανές ότι η εντολέας μου από την πρώτη στιγμή κοιτούσε να γυρίσουν στον τόπο του ατυχήματος και κατόπιν να αποχωρήσει, κάτι το οποίο δεν κατέστη εφικτό, όχι λόγω απειλών, αλλά σίγουρα επειδή είχε μέσα της τον φόβο ότι ένας άνθρωπος που εγκαταλείπει ένα τροχαίο ατύχημα - έναν τόπο που κείτεται άνθρωπος κάτω, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κάτι να συμβεί σε περίπτωση που επέμενε να φύγει η ίδια από το αυτοκίνητο".

Και συνέχισε: "Κάποια στιγμή η 19χρονη κατόρθωσε και έφυγε και από τότε βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι δυο χρόνια μικρότερη από το θύμα, και το ειρωνικό της υπόθεσης είναι πως την ημέρα που συνελήφθη, η ίδια είχε αποφασίσει να πάει στο τμήμα και να παραδοθεί αυτοβούλως, κάτι το οποίο δεν πρόλαβε τελικά να κάνει".

Ο δικηγόρος της 19χρονης, στην αρχή της δήλωσής του, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος, και επεσήμανε πως "θα έπρεπε να φιλήσουμε το χέρι της μητέρας και του πατέρα, οι οποίοι μέσα στον πόνο τους, πήραν την απόφαση να δωρίσουν τα όργανά της και να δώσουν ζωή σε συνανθρώπους μας".

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δομή ΑμεΑ στην Θεσσαλονίκη: “Βροχή” οι καταγγελίες για θανάτους και βασανιστήρια (βίντεο)

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Δευτέρας σε ΑΝΤ1 και ANT1+

Κολωνός: Ο 5χρονος δίνει “μάχη για την ζωή” του - Συνελήφθη ο πατέρας του