Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Κλέφτης πήρε τσάντα από αυτοκίνητο, ενώ συνεργός κορόιδευε την οδηγό (βίντεο)

Ο θρασύτατος κλέφτης, με την βοήθεια συνεργού του, κατάφεραν να ξεγελάσουν την γυναίκα και να της αρπάξουν την τσάντα. Πώς την έκαναν να βγει από το όχημά της.



Ακόμα μία θρασύτατη κλοπή σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τις κινήσεις του δράστη να καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του κέντρου, στην οδό Μητροπόλεως.

Όπως φαίνεται στο βίντεο- ντοκουμέντο από τη στιγμή της κλοπής, η γυναίκα ξεκλειδώνει το παρκαρισμένο αυτοκίνητό της και αφήνει την τσάντα στο κάθισμα του συνοδηγού. Τότε οι δύο επιτήδειοι αναλαμβάνουν δράση και θέτουν σε εφαρμογή το σχέδιό τους.

Μόλις επιβιβάζεται σε αυτό, ο ένας χτυπάει το πίσω μέρος του οχήματος. Τότε η γυναίκα βγαίνει από το αυτοκίνητο, νομίζοντας πως κάποιος την τράκαρε.

Στη συνέχεια αναλαμβάνει δράση ο δεύτερος. Αφού η γυναίκα έχει αποβιβαστεί από το όχημα για να δει τι συνέβη, εκείνος περνά απαρατήρητος και με χειρουργικές κινήσεις ανοίγει την πόρτα του συνοδηγού και αρπάζει την τσάντα.

Σα να μην συμβαίνει τίποτα, ο άνδρας απομακρύνεται από το σημείο κρατώντας το λάφυρό του.

Η τσάντα περιείχε το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα της οδηγού. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο παρακάτω από το σημείο της κλοπής βρέθηκαν η τσάντα και τα έγγραφα της γυναίκας, με τους δράστες να εξαφανίζονται με τις κάρτες και τα μετρητά.





Πηγή: thestival.gr

