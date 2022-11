Λάρισα

Λάρισα - βιασμός 12χρονης: Ομόφωνα ένοχος ο κατηγορούμενος

Η αποθήκη "κολαστήριο" και το εσώρουχο της 12χρονης που αποκάλυψε το έγκλημα. Για σκευωρία κάνει λόγο ο 41χρονος.



Ένοχος για βιασμό, γενετήσια πράξη και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση ενός 12χρονου κοριτσιού, κρίθηκε 41χρονος Καρδιτσιώτης.

Μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 11.00 το βράδυ της Τρίτης, κεκλεισμένων των θυρών, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας έκρινε ένοχο τον 41χρονο, επιβάλλοντας συνολική ποινή κάθειρξης 8 ετών και 1 μηνώς, καθώς του αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό.

Η απόφαση επιβλήθηκε ωστόσο χωρίς αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα ο 41χρονος να επιστρέφει στη φυλακή.

Αδικήματα που, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, φέρεται να έλαβαν χώρα στην αποθήκη που ο 41χρονος διαμόρφωσε ως διαμέρισμα, ασελγώντας στη 12χρονη, κορίτσι γειτόνων του κατηγορουμένου. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της 12χρονης, ενώ οι εργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε», σε εσώρουχο της μικρής ήταν αυτές που επιβεβαίωσαν την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας του μικρού κοριτσιού.

Ο 41χρονοςπαραπέμφθηκε κατηγορούμενος, καθώς στην Καρδίτσα και στις 11-8-2020 όπως, μεταξύ άλλων, σημειώνεται στο βούλευμα «ενεργώντας με πρόθεση, άσκησε σωματική βία σε άλλον και τον εξανάγκασε σε γενετήσια πράξη και σε ανοχή αυτής και συγκεκριμένα, αφού προσκάλεσε την ανήλικη», «εντός αποθήκης ιδιοκτησίας του, την οποία είχε διαμορφώσει ως δωμάτιο, κλείδωσε την πόρτα της αποθήκης μετά τη διέλευση της ανήλικης εντός αυτής και στη συνέχεια ο κατηγορούμενος ασκώντας σωματική βία εξανάγκασε την ανήλικη να ξαπλώσει στο κρεβάτι του» και προχώρησε σε πράξεις που περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Όπως αναλυτικά επίσης περιγράφονται οι πράξεις και για τις υπόλοιπες κατηγορίες, που έλαβαν χώρα «το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2020». Στο πλαίσιο της δίκης, και μετά από αρκετές διακοπές, κατέθεσε πλήθος μαρτύρων, μεταξύ των οποίων και 22 μάρτυρες υπεράσπισης. Πλήθος συγγενών και φίλων όλες τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και χθες, ανέμενε την εξέλιξη της υπόθεσης μέχρι αργά το βράδυ, με κάποιους από αυτούς να κάνουν λόγο για «σκευωρία». Χθες απολογήθηκε ο 41χρονος, ο οποίος -σύμφωνα με πληροφορίες- αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ η Εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου.

Το ΜΟΔ τον έκρινε ομόφωνα ένοχο και για τις τρεις πράξεις αναγνωρίζοντας του παράλληλα το ελαφρυντικό το πρότερου έντιμου βίου. Το Δικαστήριο ωστόσο έκρινε ότι η έφεση δεν θα έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα ο 41χρονος να επιστρέφει στη Φυλακή.

