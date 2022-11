Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Απανθρακώθηκε από φωτιά σε διαμέρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο όμως για το άτυχο άνδρα ήταν αργά.

Τραγωδία συνέβη στη Θεσσαλονίκη, όταν μετά από φωτιά σε διαμέρισμα εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από κλήση που δέχθηκε για πυρκαγιά η οποία έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα 4ου ορόφου στην περιοχή του Φαλήρου και στην οδό Βυζαντίου στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής οι οποίες απαρτίζονταν από οχτώ πυροσβέστες και τρία οχήματα που δεν πρόλαβαν να επέμβουν καθώς η φωτιά είχε σβήσει από τους γείτονες, ωστόσο στη μετέπειτα έρευνα εντοπίστηκε απανθρακωμένη η σορός ενός άνδρα.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Ariel”: Προβλήματα και μηνύματα από το 112 (εικόνες)

ΕΠΑΛ: Ραπ τραγούδι από μαθητές για τα ανθρώπινα δικαιώματα (βίντεο)

“Κιβωτός του Κόσμου”: Συγκλονίζουν η μητέρα και ο αδελφός του 8χρονου (βίντεο)