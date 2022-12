Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Ισχυρές δυνάμεις τηςς Πυροσβεστικής, με κλιμακοφόρο όχημα, έσπευσαν στην περιοχή, καθώς πληροφορίες ανέφεραν πως υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στο σπίτι.

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου, σε διαμέρισμα, επί της οδού Διοικητηρίου στην Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, στις φλόγες τυλίχτηκε διαμέρισμα στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 08:00 του Σαββάτου.

Επί τόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που ρίχτηκαν στην μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στην περιοχή έφθασε και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής, για την παροχή συνδρομής σε ενοίκους.

Ακόμη, κλήθηκαν σιασώστες με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ , καθώς μία από τις κλήσεις που έλαβε η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανέφερε ότι εντός του διαμερίσματος υπάρχουν δύο εγκλωβισμένοι ένοικοι.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Διοικητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 3, 2022

Ευτυχώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι δύο άνθρωποι που φέρονταν ως εγκλωβισμένοι, εντοπίστηκαν και είναι καλά στην υγεια τους.

