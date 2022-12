Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: νεκροί μετά από πτώση φορτηγού σε γκρεμό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το φορτηγό, έπεσε σε γκρεμό 200 μέτρων με τραγική κατάληξη τον θάνατο των επιβαινόντων.

Τραγωδία συνέβη στην Κεφαλονιά, μετά από τροχαίο δυστύχημα, που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα φορτηγό έπεσε σε γκρεμό 200μέτρων στην περιοχή του Ασπρογέρακα Πόρου, με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των δύο επιβαινόντων.

Για τον εντοπισμό και την ανάσυρση του οδηγού και του συνοδηγού του οχήματoς, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση καθώς το σημείο είναι ιδιαίτερα δύσβατο.

#Χωρίς_αισθήσεις ανασύρθηκαν 2 άνδρες συνεπεία εκτροπής φορτηγού στον Ασπρογέρακα Κεφαλονιάς και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 3, 2022

Πηγή: inkefalonia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: η φάση των “16” στον ΑΝΤ1 και στο ANT1+

Δημόσιο: Επιχείρηση “Θερμοστάτης” με… ηλεκτρικό καλοριφέρ σε “Γραφείο Υπουργού” (εικόνες)

“Κιβωτός”: ο “εξαφανισμένος” πατήρ Αντώνιος, η οργή της πρεσβυτέρας και τα κακουργήματα