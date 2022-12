Χανιά

Χανιά: βιασμός 19χρονου - Πότε απολογείται ο Γιάννης

Αναβίωσε η φρίκη του 19χρονου. Για δεκάδες βιασμούς του κατηγορούνται στενοί συγγενείς του και όχι μόνο.

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου άρχισε σήμερα η δίκη των 5 κατηγορουμένων για την υπόθεση κατά συρροή βιασμού του 19χρονου στον Πλατανιά Χανίων.

Ο 19χρονος από τον Πλατανιά Χανίων, ζούσε την απόλυτη κόλαση στα χέρια τους, αφού φέρονται να κατηγορούνται για δεκάδες βιασμούς του. Κατηγορούμενοι είναι ο πατέρας του, ιερείς, αδερφός του ενός ιερέα και ένα άλλο άτομο, με ηλικίες από 42 έως 72 χρονών.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο εισαγγελέας απαρρίθμησε τις εξής κατηγορίες: Ο 68χρονος κατηγορείται για κατ’ εξακολούθηση βιασμό του 19χρονου 20 φορές και για ομαδικό βιασμό 2 φορές.

Ο 67χρονος πατέρας κατηγορείται για απλή συνδρομή σε τουλάχιστον 19 κατ’ εξακολούθηση βιασμούς, καθώς κατηγορείται ότι γνώριζε για τους βιασμούς αλλά ούτε τους κατήγγειλε ούτε τους απέτρεψε. Επίσης κατηγορείται για πρόκληση σωματικού πόνου και εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία του 19χρονου.

Οι υπόλοιποι τρεις, ο 72χρονος ιερέας, ο 44χρονος δεύτερος ιερέας και ο 42χρονος αδερφός του, κατηγορούνται για 2 κατ’ εξακολούθηση ομαδικούς βιασμούς του 19χρονου.

Ο 67χρονος δήλωσε: “Τα πάντα είναι ψέματα”. Ο πατέρας δήλωσε: “Οποιος έχει πειράξει τον γιο μου να σαπίσει στη φυλακή”.

Ο 72χρονος ιερέας υποστήριξε πως «όλα είναι αποκυήματα νοσηρής φαντασίας» ενώ ο 44χρονος ιερέας πως «είμαι κατηγορηματικά αθώος».

Αθώος δήλωσε και ο αδερφός του.

Το δικαστήριο διέκοψε για να εξετάσει τα αιτήματα που τέθηκαν από τους δικηγόρους και αφορούν στη μη παρουσία του 19χρονου στη διαδικασία καθώς σύμφωνα με τους ειδικούς θα είναι επιβαρυντική για τον ίδιο, στην εκδίκαση της υπόθεσης κεκλεισμένων των θυρών και στη διακοπή σήμερα της διαδικασίας προκειμένου ο δικηγόρος του πατέρα ο οποίος διορίστηκε σήμερα από το δικαστήριο να μπορέσει να ενημερωθεί για τη δικογραφία.

Τελικά το δικαστήριο διέκοψε για την Τετάρτη στις 9.00, ενώ αποφάσισε ότι αύριο θα εξεταστεί τελικά ο 19χρονος Γιάννης.

Για το αν θα γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών θα αποφασιστεί αύριο.

Να σημειωθεί ότι στον χώρο των δικαστηρίων έχουν συγκεντρωθεί μέλη συλλογικοτήτων ως ένδειξη συμπαράστασης στην πλευρά του 19χρονου, ενώ παράλληλα υπάρχει και έντονη αστυνομική παρουσία.

