Σέρρες - Θάνατος μαθητή: το ανθρώπινο λάθος, οι ευθύνες και η στήριξη των παιδιών (βίντεο)

Η εκτίμηση ειδικού για τα αίτια της έκρηξης, η “εθελοντική” ψυχολογική στήριξη παιδιών και εκπαιδευτικών και οι κόντρες για τις ώρες εργασίας τεχνικών στα σχολεία.

Για τρεις κατηγορίες εξ αμελείας κατηγορούνται οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι για την φονική έκρηξη στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, που κόστισε την ζωή στον 11χρονο Βασίλη, ο οποίος κηδεύθηκε την Τρίτη σε κλίμα οδύνης.

Την Τετάρτη, εθελοντικά ο Πρόεδρος των συντηρητών καυστήρων των Σερρών μετέβη στο λεβητοστάσιο του σχολείου και μετά από αυτοψία του, στην κατάθεση του προς τους αστυνομικούς είπε ότι υπήρξε ανθρώπινο λάθος, ότι ουσιαστικά ενώ μετέβησαν στο σύστημα της γεωθερμίας δεν απενεργοποίησαν τον καυστήρα, λόγω του χρονοδιακόπτη του θερμοστάτη λειτούργησε ο καυστήρας, ήταν κλειστές οι βαλβίδες του λέβητα και για αυτό σημειώθηκε η έκρηξη, όπως μετέφερε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Ελένη Μωραϊτη, δημοσιογράφος από τις «Επιλογές» των Σερρών.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, την Τετάρτη έγινε μια συνάντηση ειδικών με τους δασκάλους του σχολείου για το πώς θα στηριχθούν ψυχολογικά οι ίδιοι και τα παιδιά, ενώ το απόγευμα υπήρξε μια συνάντηση με τους γονείς, στους οποίους ειπώθηκε, σύμφωνα με την κ. Μωραϊτη, πως πρέπει να πιέσουν και οι ίδιοι για να ανοίξει το σχολείο και πως θα υπάρξει ψυχολογική συνδρομή στα παιδιά, με την παρουσία ψυχολόγου και μέσα στην τάξη.

Από την πλευρά του, ο κ. Σάββας Μπερμπερίδης, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, είπε πως σε όλα τα σχολεία της περιοχής υπάρχει προβληματισμός και δυσαρέσκεια των δασκάλων, επειδή ξεκίνησε ένα πινγκ πονγκ ευθυνών, πριν καν γίνει η κηδεία του παιδιού.

Ο κ. Μπερμπερίδης ανέφερε πως συνομίλησε αρκετές φορές με τον Διευθυντή του 9ου Δημοτικού Σχολείου, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Ο Διευθυντής του σχολείου του είπε πως υπάρχουν έγγραφα που είχαν σταλεί από το σχολείο, σχετικά με την ανάγκη να μην εκτελούνται εργασίες στο σχολείο εν ώρα μαθήματος, όπως όμως δυστυχώς συνέβη την μοιραία ημέρα, οπότε την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν στο σχολείο τα παιδιά που παρακολουθούσαν το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου.

«Πάρα πολλές φορές στα σχολεία μπαίνουν συνεργεία εν ώρα μαθήματος, καθώς οι τεχνικοί μας λένε πως μπορούν να εργαστούν μόνο πρωινές ώρες και μόνο από Δευτέρα έως Παρασκευή», ανέφερε ο κ. Μπερμπερίδης.

Στην διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε πως ψυχολογική στήριξη παρέχουν μέχρι στιγμής, σε εθελοντική βάση, δύο ιδιώτες ψυχολόγοι και ότι στους γονείς των μαθητών του σχολείου δόθηκαν τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί τους, για την περίπτωση που οι ίδιοι κρίνουν ότι το παιδί τους έχει ανάγκη την συνδρομή από ειδικό.

