Σέρρες - Θάνατος μαθητή: Τι λέει η εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο στο λεβητοστάσιο του σχολείου

Απειλεί με μηνύσεις η εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο στο λεβητοστάσιο του σχολείου. Αναλυτικά η ανακοίνωση.

Δήλωση μέσω των δικηγόρων τους έκαναν οι ιδιοκτήτες της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο στο 9o δημοτικό σχολείο των Σερρών, όπου από την έκρηξη στο λεβητοστάσιο, σκοτώθηκε ένας 11χρονος μαθητής.

Η εταιρεία, σεβόμενη το πένθος της οικογένειας, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, αποφάσισε να μην κάνει δημόσια δήλωση, ωστόσο προειδοποίησε με μηνύσεις σε όσους δεν σέβονται το «τεκμήριο της αθωότητάς τους» και τους «κατονομάζουν και καταδικάζουν εκ προοιμίου».

Η δήλωση της εταιρείας μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων της

«Εκ μέρους του διαχειριστή της αναδόχου εταιρείας του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων στο Δήμο Σερρών» και του ηλεκτρολόγου του έργου εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου 11χρονου μαθητή και τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους δύο μαθητές που τραυματίστηκαν. Είναι αδιανόητος ο πόνος τους και τίποτε δεν μπορεί να τον ανακουφίσει. Δεν υπάρχουν λόγια για το τραγικό δυστύχημα που έλαβε χώρα την περασμένη Δευτέρα. Σεβόμενοι το πένθος αυτών των ανθρώπων δεν θα κάνουμε καμία άλλη δημόσια δήλωση.

Oι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Είμαστε σίγουροι ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη θα καταδείξει τους πραγματικά υπαίτιους. Επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα των εντολέων μας για όσους μη σεβόμενοι το τεκμήριο της αθωότητας τους κατονομάζουν και τους καταδικάζουν εκ προοιμίου.

Σέρρες 7-12-2022

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι

Καλλιόπη Κλ. Βαλταδώρου

Στέργιος Α. Γαλάνης»

