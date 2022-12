Σέρρες

Σέρρες – Θάνατος μαθητή: Σε συνεδρίες με ψυχολόγους οι δάσκαλοι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δάσκαλοι που είδαν τον 11χρονο Βασίλη να χάνει τη ζωή του ξεκινούν συνεδρίες με ψυχολόγους. Η οργισμένη ανακοίνωση των γονιών του άτυχου μαθητή.

Βαρύ είναι το πένθος στις Σέρρες μετά την ανείπωτη τραγωδία, με θύμα τον 11χρονο Βασίλη και τώρα οι δάσκαλοι που ήταν μπροστά στο τραγικό συμβάν ξεκινούν συνεδρίες με ψυχολόγους της Περιφέρειας, όπως αποκάλυψε ρεπορτάζ του ΑΝΤ1..

Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να λειτουργήσει ξανά το 9ο Δημοτικό σχολείο Σερρών, μετά την τραγωδία που συνέβη όταν ο 11χρονος Βασίλης έχασε τη ζωή του από έκρηξη του καυστήρα.

Όπως ανέφερε και η Σωτηρία Σπανού, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας του δήμου Σερρών, οι δάσκαλοι του 9ου Δημοτικού χωρίζονται σε γκρουπς και προτεραιότητα στις συνεδρίες έχουν όσοι είδαν με τα μάτια τους να χάνει τη ζωή του ακαριαία ο 11χρονος μαθητής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Σερρών το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά την ερχομενη Δευτέρα με προσωρινό σύστημα θέρμανσης-κλιματισμού .

Εγκληματική αμέλεια ο θάνατος του παιδιού μας, λένε οι γονείς του

Ευθύνες στο σχολείο και στο Δήμο επιρρίπτουν οι γονείς του άτυχου 11χρονου Βασίλη-Μάξιμου που τραυματίστηκε θανάσιμα στο 9ο δημοτικό σχολείο Σερρών μετά από έκρηξη στο λεβητοστάσιο.

Οι γονείς με μια γραπτή ανακοίνωσή τους μέσω των δικηγόρων τους κάνουν λόγο για εγκληματική αμέλεια εξαιτίας της οποίας έφυγε από τη ζωή το παιδί τους. Ζητούν την πλήρη δικαίωση της μνήμης του και την άμεση παραδειγματική τιμωρία όλων ανεξαιρέτως των υπευθύνων.

Την ίδια ωρα οι Αρχές βρίσκονται εν αναμονή του πορίσμτος της Πυροβεστικής και των πραγματογνωμόνων, προκειμένου να καταθέσουν οι κατηγούρμενοι υπεύθυνης της ολοκλήρωσης του έργους γεωθερίας στο σχολείο.

Ειδήσεις σήμερα:

16χρονος: Πυροβολισμοί στα Άνω Λιόσια

Γυναικοκτονία στον Πειραιά: Στη φυλακή ο 25χρονος

“Κιβωτός”: ο πατήρ Αντώνιος χωρίς ράσα, τα ρουσφέτια και η σεξουαλική παρενόχληση (βίντεο)