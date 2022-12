Μεσσηνία

Καλαμάτα: θρίλερ με δύο νεκρούς σε νταμάρι (εικόνες)

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως πρόκειται για ανδρόγυνο. Τι ερευνούν οι αστυνομικοί για τις συνθήκες θανάτου των δύο ανθρώπων.

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή των Λεΐκων, στην Καλαμάτα, όπου ένας άνδρας 70 ετών και μια γυναίκα 68 ετών εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Messinialive.gr, προκκειται για γνωστό εργολάβο της Καλαμάτας και την 68χρονη σύζυγό του, που εντοπίστηκαν το πρωί νεκροί στο λατομείο ιδιοκτησίας του 70χρονου.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία και απέκλεισε τον χώρο, ενώ από τις πρώτες πληροφορίες γίνεται λόγος για διπλη αυτοκτονία, με τον 70χρονο να έχει πέσει από πολυ μεγάλο ύψος.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην είδηση του θανάτου του ζευγαριού, καθώς ο 70χρονος ήταν γνωστός και αγαπητός και κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση.

Οι σοροί των δυο νεκρών έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η Αστυνομία πάντως ερευνά όλα τα ενδεχόμενα.

Πηγή εικόνων: tharrosnews.gr

