Καλαμάτα: Φονική παράσυρση από αυτοκίνητο

Τραγωδία στον περιμετρικό της Καλαμάτας με μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της από παράσυρση αυτοκινήτου.

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας στην περιμετρική Καλαμάτας με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το τροχαίο σημειώθηκε στο 241,6ο χλμ. του νέου αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας, στην περιμετρική της Καλαμάτας όταν επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 67χρονος ημεδαπός, παρέσυρε μία 53χρονη πεζή.

Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της.

