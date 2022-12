Ιωάννινα

Κακοκαιρία “Gaia” - Ιωάννινα: Έκλεισαν δρόμοι από πτώσεις δέντρων (εικόνες)

Οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή προκάλεσαν την πτώση δέντρων σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.



Σε εξέλιξη είναι η επέλαση της κακοκαιρίας "Gaia" στα Ιωάννινα. Για περισσότερο από μία ώρα έκλεισε η παλιά Εθνική Οδός Ιωαννίνων Άρτας μετά από πτώσεις δέντρων στην περιοχή του Τερόβου.

Τα δέντρα έπεσαν από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, σε δύο διαφορετικά σημεία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κίνηση των οχημάτων.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας καθώς και οχήματα της Πυροσβεστικής. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στην κοπή και την απομάκρυνση των δέντρων.

Από πτώση δέντρων έκλεισε επίσης και η παλιά εθνική Ιωαννίνων- Ηγουμενίτσας.

Η Πυροσβεστική σε διάστημα μιας ώρας είχε δεχθεί περισσότερες από δέκα κλήσεις προκειμένου να παρέμβει για κοπές δέντρων και απομακρύνσεις διάφορων αντικειμένων από δρόμους.

Η κακοκαιρία θα έχει συνέχεια τις επόμενες ώρες στα Ιωάννινα και απαιτείται μεγάλη προσοχή από όσους κινούνται στους δρόμους.

