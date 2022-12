Λέσβος

Λέσβος: φωτιά στο ΚΥΤ του Καρά Τεπέ (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για φωτιά που ξέσπασε στη Λέσβο.

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το ξημέρωμα της Δευτέρας, στον καταυλισμό του ΚΥΤ στον Καρά Τεπέ στη Λέσβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις φλόγες καταστράφηκαν ολοσχερώς, τέσσερα κοντέινερ στα οποία διέμεναν αιτούντες άσυλο ενώ σε άλλα τρία προκλήθηκαν ζημιές.

Οι Αστυνομικές δυνάμεις εκκένωσαν γρήγορα το χώρο ενώ η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης με τρία πυροσβεστικά οχήματα και οχτώ άνδρες απέτρεψε τα χειρότερα κατασβήνοντας την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις πυροσβεστικές και αστυνομικές Αρχές, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Πηγή: stonisi.gr

