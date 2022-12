Αχαΐα

Πάτρα: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε καταυλισμούς Ρομά - Δεκάδες συλλήψεις

Πόσοι Ρομά συνελήφθησαν συνολικά και τι κατηγορίες αναμένεται να αντιμετωπίσουν.



Συνολικά 13 Ρομά συνελήφθησαν στη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στους καταυλισμούς του Σελινούντα, του Αγίου Κωνσταντίνου στη Ροδοδάφνη και στον Προβοδό Καμαρών.

Οι συλλήψεις των Ρομά στην Πάτρα έγιναν για κατοχή ναρκωτικών, ρευματοκλοπή, καταδικαστικές αποφάσεις, μη έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η επιχείρηση εντάσσεται στη στρατηγική της Αστυνομίας για πυκνούς ελέγχους σε καταυλισμούς Ρομά σε ολόκληρη τη χώρα. Σε αυτή συμμετείχαν αστυνομικοί της Ασφάλειας της ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ καθώς και του τρίτου Αστυνομικού Τμήματος.

