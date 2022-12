Κορινθία

Εθνική οδός Κορίνθου – Τριπόλεως: νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες (βίντεο)

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στις φλόγες τυλίχθηκε στις 6:30 το πρωί νταλίκα που κινούνταν στο 95ο χλμ της Εθνικής Οδού Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ρεύμα προς Τρίπολη λίγο πριν τα ΣΕΑ Σπαθοβουνίου.

Ο οδηγός, όταν αντιλήφθηκε τις φλόγες, σταμάτησε αμέσως το όχημά του και βγήκε έξω χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες οι οποίοι και έσβησαν πλήρως τη φωτιά, όμως ο τράκτορας κάηκε ολοσχερώς.

