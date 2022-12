Ηράκλειο

Κρήτη: πιστός έκλεψε το παγκάρι της εκκλησίας

Πιστός πήγε σε εκκλησία και αντί για προσευχή έκλεψε τα χρήματα από το παγκάρι!

Ενας 28χρονος άνδρας, ο οποίος χθες βράδυ μπήκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Χωστού, προσπάθησε να κλέψει από το παγκάρι της εκκλησίας αντί να δεηθεί στον Κύριο.

Ο ναός είχε σύστημα συναγερμού το οποίο αμέσως χτύπησε κινητοποιώντας τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου. Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν επ'αυτοφώρω τον 28χρονο ο οποίος είχε καταφέρει να αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ.

Ο νεαρός συνελήφθη και πέρασε το βράδυ στα κρατητήρια.

