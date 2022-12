Καβάλα

Τροχαίο: Αυτοκίνητο με ιλιγγιώδη ταχύτητα έπεσε σε χαντάκι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με πολλούς τραυματίες. Στο σημείο Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, χθες το βράδυ, στην Εθνική Οδό Ξάνθης-Καβάλας, στην κοινότητας Λεύκης, στο ύψος της Νέας Καρβάλης, όταν ένα αυτοκίνητο το οποίο μετέφερε παράνομα επτά μετανάστες, εξετράπη της πορείας του, βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε χωμάτινο ύψωμα, πέφτοντας στη συνέχεια σε χαντάκι.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας για τον απεγκλωβισμό των επιβατών καθώς και τέσσερα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τους τραυματισμένους επιβάτες στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Το αυτοκίνητο με τους μετανάστες οδηγούσε ένας Σύρος, που μετέφερε άλλα έξι άτομα. Από την πρόσκρουση ορισμένοι από τους επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας, το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και σε κάποιο σημείο του δρόμου ο οδηγός έχασε το έλεγχο, με αποτέλεσμα να προκληθεί το ατύχημα.

