Αχαΐα

Αχαϊα: Νεκρός ο αγνοούμενος κυνηγός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από ορειβατική ομάδα διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ και τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο «Δούκα»

(εικόνα αρχείου)

Νεκρός βρέθηκε ο 47χρονος κυνηγός από την Πάτρα που αγνοείτο από χθες το μεσημέρι στο Παναχαϊκό όρος.

O άνδρας είχε πάει μόνος του για κυνήγι και από το μεσημέρι της Τετάρτης χάθηκαν τα ίχνη του.

Για τον εντοπισμό του επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με την Ο.Ο.Ε.Δ. της 6ης ΕΜΑΚ, καθώς και σκύλος έρευνας και διάσωσης ως συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του pelop.gr, ο άνδρας βρέθηκε από ορειβατική ομάδα διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ και τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο «Δούκα».

Μαζί τους ήταν και τρεις φίλοι του κυνηγοί.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - Καϊλή: Ομολόγησε ο Τζόρτζι, “τα έκανα όλα για τα χρήματα, ελευθερώστε την Εύα”

12χρονη - Λύτρας: Ο “Μιχάλης” είχε “βρεθεί” με το κορίτσι (βίντεο)

Παϊτέρης για 16χρονο: ο αστυνομικός τον σκότωσε πισώπλατα και τον… επιβραβεύουν κιόλας