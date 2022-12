Αχαΐα

Αχαΐα: Πήγε για μανιτάρια και χάθηκαν τα ίχνη του

Για τον εντοπισμό του αγνοούμενου, έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση με δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και της Αστυνομίας.

Αγωνία για έναν 59χρονο που έχουν χαθεί τα ίχνη του από χθες το απόγευμα στις Βελιτσές Αχαΐας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος είχε πάει για μανιτάρια.

Όμως το ότι καθυστερούσε να γυρίσει, ανησύχησε τους δικούς του που άρχισαν να τον αναζητούν. Καλέσαν τις αρχές και από χθες έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πυροσβεστική με δυνάμεις από ΒΙΠΕ Πάτρας, Λεχαινά 6η ΕΜΑΚ με τον σκύλο και πεζοπόρα τμήματα ενώ στο σημείο βρίσκεται και η αστυνομία.

