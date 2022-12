Αχαΐα

Πάτρα: Επίθεση πίτμπουλ σε σκυλάκι και στην ιδιοκτήτριά του

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αιμορραγία και τραύματα στο χέρι.

Ακόμη μία επίθεση σκύλου σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα και το σκυλάκι της δέχθηκαν επίθεση από Πίτμπουλ, περίπου στις 12.30 το μεσημέρι της Τρίτης (20/12), στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Πράτσικα.

Η ιδιοκτήτρια είχε βγάλει βόλτα τον μεγαλόσωμο σκύλο. Εκείνη τη στιγμή περνούσε από το σημείο μία γυναίκα με ένα μικρόσωμο σκυλάκι. Τότε το πίτμπουλ επιτέθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τη γυναίκα, η οποία αιμορραγούσε και έφερε τραύματα στο χέρι.

Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από διασώστη του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας».

