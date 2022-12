Χανιά

Χανιά: Ακυβέρνητο ιστιοφόρο ξεβράστηκε σε παραλία (εικόνες)

Το σκάφος λέγεται “Elpida” και φέρει σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.





Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στο Λιμεναρχείο Χανίων, για ένα ιστιοφόρο που βρέθηκε σε παραλία στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Το σκάφος λέγεται “Elpida” και φέρει σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ωστόσο, μυστήριο αποτελεί το γεγονός πως δεν έχει εντοπιστεί ο κυβερνήτης του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύτης που βρίσκεται αυτή την ώρα στο σημείο, ψάχνει για περισσότερες πληροφορίες.

