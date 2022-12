Κορινθία

Εθνική οδός Κορίνθου - Πατρών: αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα (βίντεο)

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος, όταν μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Εθνική οδό Κορίνθου - Πατρών.

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε μία γυναίκα στην Κόρινθο.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου στις 8 το βράδυ, ΙΧ παρέσυρε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μια γυναίκα 68 ετών στο 81ο χλμ στο παλιό τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών, που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η γυναίκα μεταφέρθηκε πολύ βαριά τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όμως παρά τη μάχη των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, κατέληξε.

Προανάκριση διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

