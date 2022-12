Ηράκλειο

Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός νεαρής σε πάρκο

Η νεαρή μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ οι δράστες της επίθεσης παραμένουν άγνωστοι.

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε 26χρονη γυναίκα στις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης 22 Δεκεμβρίου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε πάρκο στην οδό Θενών στη περιοχή της Θερίσσου στο Ηράκλειο, ενώ οι δράστες παραμένουν άγνωστοι μέχρι στιγμής.

Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 26χρονη και την μετέφερε στο νοσοκομείο.

Την υπόθεση ερευνά η αστυνομία.

Πηγή: neakriti.gr

