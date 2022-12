Έβρος

Revenge porn: Πρώην αρχιμανδρίτης δημοσίευσε γυμνές φωτογραφίες με σύντροφο του

Σοκ για την πρώην σύντροφο του κληρικού, ο οποίος έχει αποσχηματιστεί μετά από σειρά σκανδάλων στα οποία φέρεται ότι ενεπλάκη.

Στα χέρια των αστυνομικών της Ασφάλειας έπεσε ένας 45χρονος πρώην αρχιμανδρίτης στην Αλεξανδρούπολη, μετά από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του η πρώην σύντροφός του όταν αντιλήφθηκε ότι δημοσιοποιούσε γυμνές φωτογραφίες της που είχε αποθηκευμένες στο κινητό του.

Η γυναίκα έπαθε σοκ όταν πληροφορήθηκε ότι ο πρώην ρασοφόρος, με τον οποίο διατηρούσε σχέση πριν από χρόνια, είχε καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασμό της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και είχε αναρτήσει σε ομάδα του εργασιακού της περιβάλλοντος δύο γυμνές φωτογραφίες της που είχαν τραβηχτεί την περίοδο που ήταν μαζί.

Ο ιερωμένος, ο οποίος έχει αποσχηματιστεί καθώς τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει με διάφορες πράξεις του την Εκκλησία και την τοπική κοινωνία, συνελήφθη την περασμένη Κυριακή και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για διακίνηση πορνογραφικού υλικού. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ο οποίος διέταξε την διενέργεια προανάκρισης και τον άφησε ελεύθερο.

