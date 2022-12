Κέρκυρα

Κέρκυρα: Πυροβόλησαν φαρμακείο εν ώρα λειτουργίας

Τρόμος για την ιδιοκτήτρια όταν άγνωστοι πυροβόλησαν έξω από το φαρμακείο.

(εικόνα αρχείου)

Ένα απίστευτο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης έξω από φαρμακείο στους Χωροεπισκόπους στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος ή άγνωστοι πυροβόλησαν προκαλώντας ζημιές στον εξωτερικό χώρο του φαρμακείου.

Το φαρμακείο βρισκόταν σε λειτουργία εκείνη τη στιγμή και η ιδιοκτήτριά του κατάφερε την τελευταία στιγμή να καλυφθεί πίσω από τον πάγκο, με αποτέλεσμα να αποφύγει τον τραυματισμό της από τα σκάγια του κυνηγετικού όπλου.

Αμέσως η φαρμακοποιός ειδοποίησε την Αστυνομία, με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να την παίρνουν κατάθεση.

Η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Παλαιοκαστριτών.

