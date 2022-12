Ιωάννινα

Ιωάννινα: Συνελήφθη καταζητούμενος για ανθρωποκτονία

Άλλο ερευνούσαν και άλλο βρήκαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών σε έλεγχο την παραμονή των Χριστουγέννων.

Άλλο ερευνούσαν και άλλο βρήκαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών που έκαναν έλεγχο σε έναν Έλληνα, το μεσημέρι της παραμονής των Χριστουγέννων στα Ιωάννινα. Ναρκωτικά δεν βρήκαν, αλλά διαπίστωσαν ότι ήταν καταζητούμενος με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση.

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο των στοιχείων του, σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Ιωαννίνων για ανθρωποκτονία από πρόθεση που τελέστηκε με παράλειψη, για την οποία του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης εννέα ετών. Έτσι, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, που διέταξε τον εγκλεισμό του σε κατάστημα κράτησης.

Στη φυλακή λόγω ποινής για διακεκριμένη κλοπή

Ένας αλλοδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφαλείας στην Ηγουμενίτσα, όταν διαπιστώθηκε από τον έλεγχο των στοιχείων του ότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσπρωτίας για διακεκριμένη κλοπή, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών. Ο φυγόποινος παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσπρωτίας που έδωσε εντολή να οδηγηθεί στις φυλακές.

