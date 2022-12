Ιωάννινα

Ιωάννινα: Ανήλικος έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων

Στο νοσοκομείο πέρασε τα Χριστούγεννα το αγόρι και η οικογένειά του.

(εικόνα αρχείου)

Σε πλαγιά βάθους 20 μέτρων έπεσε ένας 14χρονος από τον Πραμαντά Ιωαννίνων, το βράδυ της Παρασκευής, παραμονής Χριστουγέννων.

Ο 14χρονος μετά την επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και κατοίκους της περιοχής, διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί χειρουργήθηκε από γιατρούς του νοσηλευτικού ιδρύματος με απόλυτη επιτυχία και νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική εκτός κινδύνου.

Πηγή: epiruspost.gr

