Τροχαίο: ανατροπή αυτοκινήτου και εγκλωβισμός (εικόνες)

Δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο που ανετράπη απεγκλώβισαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Δύο γυναίκες επέβαιναν σε αυτοκίνητο που ανετράπη στην Εθνική Οδό Χανίων – Κισσάμου το πρωί της Πέμπτης.

Το αυτοκίνητο ανετράπη όταν η οδηγός του έχασε τον έλεγχό του, κάτω από άγνωστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν σε αυτό οι δύο γυναίκες, στην περιοχή Βαμβακόπουλο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τρία οχήματα και έξι πυροσβέστες, που απεγκλώβισαν τις γυναίκες από το όχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

Πηγή: zarpanews.gr

