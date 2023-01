Δωδεκανήσα

Ρόδος: “Ποδαρικό” με κρουαζιερόπλοιο και σχεδόν 2000 τουρίστες

Οι επιβάτες από διάφορες χώρες θα πραγματοποιήσουν εκδρομές στο νησί και θα περιηγηθούν στη Μεσαιωνική και τη Νέα Πόλη.

Με 1.787 τουρίστες κατέπλευσε σήμερα στις 9 το πρωί στο λιμάνι της Ρόδου το κρουαζιερόπλοιο Lirica της εταιρείας MSC κάνοντας ποδαρικό για τη νέα χρονιά.

Είναι το πρώτο κρουαζιερόπλοιο της χρονιάς το οποίο υποδέχτηκαν στις 10 το πρωί οι τοπικές αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκε και μία μικρή εκδήλωση επί του πλοίου για την ανταλλαγή δώρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία πρόκειται για Ιταλούς, Γάλλους, Ισπανούς, Αμερικάνους και Άγγλους επιβάτες, πολλοί από τους οποίους θα πραγματοποιήσουν εκδρομές στο νησί , ενώ οι υπόλοιποι θα περιηγηθούν στη Μεσαιωνική και τη Νέα Πόλη.

