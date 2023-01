Ημαθία

Βέροια - Νεκρό βρέφος: Το πέταξε η μητέρα του στο φράγμα του Αλιάκμονα

Σοκ από την μητροκτονία στην Βέροια. Έριξε το μωρό της στον παγωμένο Αλιάκμονα και πήγε σε ξενοδοχείο. Το χρονικό έως την ομολογία της μητέρας.

Κοριτσάκι περίπου ενός έτους εντοπίστηκε νεκρό στο φράγμα του Αλιάκμονα και οι Αρχές έχουν συλλάβει την 29χρονη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η 29χρονη έφυγε με το κοριτσακι από χωριό της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, όπου ζούσε με τους γονείς της, και επέστρεψε την επόμενη μέρα χωρίς το 11 μηνών βρέφος.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ξεκίνησαν οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Τελικά το βρέφος εντοπίστηκε από αστυνομικούς στο φράγμα του Αλιάκμονα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βέροιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Βέροιας συνέλαβαν τη μητέρα, η οποία φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα καθώς είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικές κλινικές.

Το χρονικό

Η νεαρή μητέρα μένει με τους γονείς της σε χωριό της περιοχής. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την αποτρόπαιη πράξη της, πήγε στην Αλεξάνδρεια και διέμεινε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς σε ξενοδοχείο. Την επομένη, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, επέστρεψε στο σπίτι της. Σε ερωτήσεις των γονέων της για το πού βρίσκεται το παιδί, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις. Οι γονείς τότε πήγαν και κατήγγειλαν το γεγονός στην αστυνομία, ενώ άλλες πληροφορίες θέλουν τον πατέρα του μωρού, με τον οποίο δεν είναι παντρεμένη, να κατάλαβε τι έχει συμβεί και να την κατήγγειλε.

Τελικά το βράδυ της 1ης Ιανουαρίου 2023 η ομολόγησε την πράξη της και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έριξε το μωρό.

