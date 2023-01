Ιωάννινα

Ιωάννινα: Αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

16χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι 14χρονος. Ο ένας κατέληξε στο νοσοκομείο, ο άλλος στο τμήμα.

Ένας 14χρονος τραυματίστηκε με μαχαίρι στον ώμο, από έναν 16χρονο, λίγο πριν τις 10 το βράδυ στο κέντρο των Ιωαννίνων.

Η συμπλοκή μεταξύ των ανηλίκων έγινε σε σημείο όπου καθημερινά συχνάζουν μαθητές και αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία.

Ο 14χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη ο 16χρονος.

Αυτή την ώρα καταθέτουν στην Ασφάλεια Ιωαννίνων νεαροί αυτόπτες μάρτυρες της συμπλοκής.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Επιμένουν και την Τετάρτη οι ομίχλες

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 180 σημεία