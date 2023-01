Ημαθία

Βέροια - Νεκρό βρέφος στον Αλιάκμονα: απολογείται σήμερα η 29χρονη μητέρα

Σε βάρος της μητέρας έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση,

Στην ανακρίτρια Βέροιας αναμένεται να απολογηθεί σήμερα η 29χρονη μητέρα του 11 μηνών βρέφους που βρέθηκε νεκρό στο φράγμα του Αλιάκμονα.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα καθώς είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρικές κλινικές.

Όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση, η αιτία θανάτου του βρέφους φαίνεται να είναι ο πνιγμός.

Μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο παππούς της 29χρονης, υποστήριξε ότι η νεαρή αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως τα τελευταία τουλάχιστον 14 χρόνια. Την παρακολουθούσε κοινωνικός λειτουργός με εισαγγελική εντολή, ωστόσο είχε να φανεί στο σπίτι από τον περασμένο Αύγουστο. Ο Δήμος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δεν έχουν τοποθετηθεί σχετικά με το ζήτημα.

Υπενθυμίζεται πως η 29χρονη φέρεται να κατέθεσε: "δεν σκότωσα το παιδί μου. Μου είπαν ότι κατέληξε. Δεν ξέρω τι έγινε», που αρνείται τις κατηγορίες και αύριο αναμένεται να υποστηρίξει ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι το παιδί της μπουσούλησε και έπεσε μόνο του στο νερό, χωρίς να μπορεί να το βοηθήσει.

