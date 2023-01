Δωδεκανήσα

Ρόδος: λογιστής φέρεται να ασελγούσε σε ανήλικες

Τι υποστήριξε ο 47χρονος για τις κατηγορίες εναντίον του.

Σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου παραπέμπεται με βούλευμα που εξέδωσε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου ένας 47χρονος ημεδαπός λογιστής, κάτοικος Κοσκινού, για την πράξη της τέλεσης γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους που δεν συμπλήρωσαν τα 12 έτη κατά συρροή και την πράξη της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή (κατά επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από κατάχρηση ανηλίκων υπό τη μορφή της γενετήσιας αξιοπρέπειας).

Το δικαστικό συμβούλιο υιοθέτησε αυτούσια την εισήγηση της Αντεισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Ο κατηγορούμενος είχε αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της εμφάνισής του δύο φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 3000 ευρώ και της απαγόρευσης προσέγγισης ανηλίκων.

Την 00:01 ώρα της 4ης Απριλίου 2022 καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου από δύο ανήλικες, μια αλλοδαπή ηλικίας 15 ετών και μια ημεδαπή ηλικίας 13 ετών, παρουσία των γονέων τους, ότι την 19:50 ώρα της προηγούμενης ημέρας συνάντησαν τον κατηγορούμενο τον οποίο γνώριζαν από τους ποδηλατικούς αγώνες που έγιναν στην Ρόδο, διότι εργαζόταν ως παράγοντας κι αυτές ως εθελόντριες, και ότι τους πρότεινε και στην συνέχεια μετέβησαν σε αποθήκη-γυμναστήριο ιδιοκτησίας του.Εκεί, όπως ισχυρίστηκαν, άρχισε να ενεργεί σε αυτές γενετήσιες πράξεις και συγκεκριμένα να τις θωπεύει στα οπίσθια και στα στήθη. Οι ανήλικες, υποστήριξαν, ότι λόγω φόβου δεν αντέδρασαν κι αποχώρησαν μετά από αρκετή ώρα. Διατείνονται ακόμη ότι ο κατηγορούμενος στο παρελθόν τις είχε προσκαλέσει άλλες δύο φορές στην ίδια αποθήκη χωρίς όμως να ασελγήσει εις βάρος τους.



Η 13χρονη διατείνεται ότι τις προηγούμενες φορές που τον επισκέφθηκαν μίλησαν για γυμναστική και έφυγαν, ωστόσο την δεύτερη φορά τους είχε ζητήσει να βγάλουν γυμνές φωτογραφίες στον καθρέφτη και να του τις δείξουν για να δει αν χάνουν κιλά κάθε φορά και τη διαφορά στο σώμα τους.Την 4η Απριλίου 2022, όπως διατείνεται, κάθισαν σε ένα χαλί για να τις μετρήσει στα πόδια και στο σώμα.

Τα ίδια κατέθεσε και η άλλη ανήλικη λέγοντας μάλιστα ότι τους ζήτησε να μείνουν μυστικά όσα έγιναν μεταξύ τους.

Στην συνέχεια οι ανήλικες ανέφεραν το περιστατικό στους γονείς τους κι αυτοί μετέβησαν στην οικία του προκειμένου να ζητήσουν εξηγήσεις.

Υπήρξε διαπληκτισμός και συμπλοκή και ακολούθως όλοι μαζί μετέβησαν στις Αστυνομικές Υπηρεσίες προκειμένου να καταθέσουν μηνύσεις οι μεν για τις ασελγείς πράξεις, ο δε για σωματικές βλάβες.Απολογούμενος ο κατηγορούμενος τόνισε ότι το βράδυ της Κυριακής 3 Απριλίου του έτους 2022 πληροφορήθηκε με μεγάλη του έκπληξη και στεναχώρια, ότι τα δύο κορίτσια που διαμένουν πλησίον του και μάλιστα σε πολύ κοντινές ηλικίες με τα δύο τέκνα του υπέβαλαν εναντίον του μήνυση.

Ισχυρίστηκε ότι οι κατηγορίες τους είναι ψευδείς, ανυπόστατες και συκοφαντικές, καθώς ποτέ δεν προέβη σε γενετήσιες πράξεις ή χειρονομίες κατά αυτών και δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί πώς κάποιος θα μπορούσε να τελέσει τέτοιες αηδιαστικές και ειδεχθείς πράξεις κατά ανήλικων παιδιών.Επεσήμανε εξάλλου ότι από ανυπόστατες και ψευδείς κατηγορίες διακυβεύεται η ακεραιότητα του χαρακτήρα του και του ονόματός του.Στις 3 Απριλίου όπως διατείνεται συνάντησε τα δύο κορίτσια και όταν τους είπε ότι πηγαίνει στο γυμναστήριό του πήγαν εκεί και άρχισαν να τον ρωτούν πώς μπορούν να προπονηθούν και να χάσουν κιλά. Ισχυρίζεται ότι τους είπε να κάνουν μετρήσεις στο λαιμό, στη μέση και στα πόδια κάθε εβδομάδα και με τη γυμναστική θα δουν διαφορά.Στη συνέχεια και γύρω στις 12 το βράδυ δέχθηκε επίθεση από τον οργισμένο πατέρα του ενός κοριτσιού, πήγε στο ΑΤ Ρόδου για να υποβάλει μήνυση εναντίον του, όπου και τον συνέλαβαν.

Ισχυρίζεται ότι μοναδικό κίνητρο της πράξης των κοριτσιών είναι η αρρωστημένη εμμονή της μεγαλύτερης εξ’ αυτών με τον γιό του και προσκόμισε φωτογραφίες κάδου σκουπιδιών απέναντι από το σπίτι του, όπου λένε «Γιάννη σε αγαπώ».

Θυμίζουμε ότι η δικογραφία περαιώθηκε μετά και την υποβολή των δύο εκθέσεων ψυχολόγου-ψυχοπαιδαγωγού που όρισε ως πραγματογνώμονα η κ. Ανακρίτρια αλλά και ισάριθμων εκθέσεων τεχνικής συμβούλου – ψυχολόγου, που όρισε ο κατηγορούμενος.

Η μεν πραγματογνώμονας απεφάνθη υπέρ της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των καταθέσεων των δύο ανηλίκων, έκρινε επαρκή τη νοητική και αντιληπτική τους ικανότητα, απέκλεισε το ενδεχόμενο ψευδαισθήσεων ή ψεμάτων και κατέληξε ότι έχουν εικόνα παιδιών που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.

Από την άλλη όμως η τεχνική σύμβουλος έκρινε ότι οι ανήλικες παρουσιάζουν ελλιπή συγκρότηση στις διηγήσεις τους, ανακολουθίες, προσθήκες και αντιφάσεις σε σχέση με τα όσα υποστηρίζουν.Δεν πιστοποιεί την ύπαρξη μετατραυματικού στρές όπως και την αυθεντικότητα των λόγων που τις οδήγησε να περιγράψουν τα όσα είπαν σε καταθέσεις τους.Η επιθυμία τους δε, όπως τονίζει, για την τιμωρία του κατηγορούμενου συνδέεται αποκλειστικά με προσωπικά οφέλη και δεν συνάδει με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Εκφράζει έτσι η τεχνική σύμβουλος σοβαρές αμφιβολίες για την αξιοπιστία τους.

Πηγή: dimokratiki.gr

