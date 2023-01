Ιωάννινα

Γιάννενα: Απογείωση “θρίλερ” λόγω ομίχλης (βίντεο)

Αδύνατη έκανε την απογείωση πτήσης η ομίχλη που για ακόμα μία ημέρα είχε καλύψει την πόλη των Ιωαννίνων.

Με αρκετή ώρα καθυστέρηση και σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες έγινε η απογείωση της πτήσης από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων με προορισμό την Αθήνα, το βράδυ της Πέμπτης.

Η περιοχή του αεροδρομίου, όπως και ολόκληρη η πόλη, ήταν καλυμμένη με ομίχλη.

Ο πιλότος προσπάθησε να εφαρμόσει τους κανόνες απογείωσης με τη βοήθεια οχήματος ασφαλείας. Όμως η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε λόγω της περιορισμένης ορατότητας. Έτσι το Airbus οδηγήθηκε σε χώρο του διαδρόμου όπου ανέμενε με ασφάλεια.

Ο Πύργος Ελέγχου, οι τεχνικοί και όλοι οι άνθρωποι της Πολιτικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο είχαν τεθεί σε εγρήγορση.

Οι μετρήσεις ορατότητας ήταν συνεχείς αλλά κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Όλοι ανέμεναν και πάλι ένα άνοιγμα της ομίχλης για να επιχειρηθεί η απογείωση.

Στις 9:30 περίπου το βράδυ το άνοιγμα αυτό για ελάχιστα λεπτά ήταν αρκετό ώστε να δοθούν οι οδηγίες και ο πιλότος να προχωρήσει στην απογείωση.

Όσοι βρισκόταν έξω από το χώρο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα φωνάζοντας «μπράβο». Το αεροπλάνο χάθηκε στην ομίχλη κυριολεκτικά αλλά, η απογείωση είχε γίνει με επιτυχία.

Κυβερνήτης, συγκυβερνήτης και πλήρωμα ευχαρίστησαν τους ανθρώπους στον Πύργο Ελέγχου και συνέχισαν το ταξίδι για την Αθήνα.

Όσο για τους επιβάτες..

Σίγουρα θα θυμούνται για πολύ καιρό την απογείωση που έγινε μέσα σε ένα τοπίο στην ομίχλη αλλά είναι και ανακουφισμένοι καθώς ασφαλείς φτάνουν στον προορισμό τους.

