Αρτα

Θεοφάνια στα Τζουμέρκα: Στο Γεφύρι της Πλάκας ο Αγιασμός των υδάτων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επέστρεψαν στον Άραχθο μετά από οκτώ χρόνια κάτοικοι και επισκέπτες των Τζουμέρκων, που απόλαυσαν το αναστηλωμένο ιστορικό γεφύρι.

Πλήθος κόσμου, ντόπιοι και επισκέπτες έφτασαν το πρωί στο ιστορικό γεφύρι της Πλάκας. Το κλίμα γιορτινό. Τα Θεοφάνια του 2023, στο μνημείο των Τζουμέρκων, που είχε καταστρέψει η μανία της φύσης την Κυριακή 1η Φλεβάρη του 2015 και ξαναχτίστηκε, είναι η νέα σελίδα στην ιστορική διαδρομή της περιοχής. Μετά από 8 χρόνια, ο αγιασμός των υδάτων στον Άραχθο ποταμό, ξαναβρίσκει εκείνη την γνώριμη εικόνα που έχουν Ηπειρώτες από γενιά σε γενιά.

Στις 11 ώρα ο παπα-Γιώργος Ζαγκελίδης ανέβηκε μαζί με πιστούς στο καλντερίμι της καμάρας του γεφυριού, για την τελετή του Αγιασμού. Κάποιοι τολμηροί πήραν θέση στην όχθη του ποταμού και βουτήξαν στα παγωμένα νερά του Αράχθου να πιάσουν τον Σταυρό.

Στο μήνυμα του ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές ευχήθηκε καλή χρονιά σε όλους και τόνισε, πως εκτός από την θρησκευτική διάσταση της ημέρας, υπάρχει και η ιστορική. Χαρακτηριστικά τόνισε, πως "στον ιστορικό αυτό τόπο, πάντοτε αυτή η γιορτή, έχει και συμβολικό χαρακτήρα. Συμβολίζει τον αγώνα των κατοίκων σε κάθε πρόκληση, αλλά και την κοινή προσπάθεια και την συνεργασία όλων των φορέων, για την αναστήλωση του μνημείου. "Σήμερα είναι πλήρως αναστηλωμένο, με την συνεργασία και την ενότητα ",επισήμανε.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Πέθανε ξαφνικά ο Γιώργος Νικολόπουλος που είχε βιώσει δύο τραγωδίες

Κορονοϊός: Αεροδιακομιδή βρέφους στην Αθήνα

Πέθανε ο Τζιανλούκα Βιάλι

Gallery