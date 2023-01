Σέρρες

Σέρρες: Εξαπάτησαν ηλικιωμένες και άρπαξαν 150000 ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς οι δράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν τις δυο ηλικιωμένες αδερφές και να τους αρπάξουν τα χρήματα.

Το ποσό των 150.000 ευρώ απέσπασαν άγνωστοι από δύο ηλικιωμένες γυναίκες στην περιοχή Αηδονοχώρι στις Σέρρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ οι δύο άνδρες πήγαν το πρωί της περασμένης Τετάρτης στο σπίτι των ηλικιωμένων γυναικών στις Σέρρες, που είναι αδελφές ηλικίας 81 και 76 ετών.

Εκεί παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι της ΔΕΗ και έπεισαν τις ηλικιωμένες να βάλουν τα χρήματα που είχαν σε μια μαξιλαροθήκη που κρατούσαν, για να μην καταστραφούν από τις εργασίες που θα κάνουν στην περιοχή.

Οι ηλικιωμένες τους πίστεψαν και όταν έβαλαν το ποσό των 150 χιλιάδων ευρώ, οι «μαϊμού» υπάλληλοι τα πήραν κι έγιναν «καπνός».

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρίνιο: Πέθανε ξαφνικά ο Γιώργος Νικολόπουλος που είχε βιώσει δύο τραγωδίες

Ιώσεις - Καπραβέλος: Παράταση στις διακοπές για να μην ανοίξουν τα σχολεία

Βρετανία: Αλεπού με δύο πόδια έκανε “επίσκεψη” σε σπίτι (βίντεο)