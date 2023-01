Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε ΑΤΜ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσα στην νύχτα κινήθηκαν οι άγνωστοι δράστες, που έφυγαν αρπάζοντας τα χρήματα που υπήρχαν στο ΑΤΜ.

(εικόνα αρχείου)

Άγνωστοι δράστες "σήκωσαν" στα πόδια τη Θεσσαλονίκη, καθώς πήγαν σε ένα ΑΤΜ και το ανατίναξαν για να πάρουν τα χρήματα που είχε μέσα.

Έκρηξη σημειώθηκε σε ΑΤΜ τράπεζας τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη έγινε γύρω στις 03:30. Άγνωστοι κατάφεραν να ανατινάξουν το ΑΤΜ, να πάρουν κασετίνες με χρήματα που υπήρχαν μέσα σε αυτό και στη συνέχεια να εξαφανιστούν.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για την υπόθεση.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ - Βιρτζίνια: Εξάχρονος πυροβόλησε δασκάλα σε σχολείο (εικόνες)

Χριστούγεννα: Ο Πούτιν μόνος στο Κρεμλίνο για την Θεία Λειτουργία (εικόνες)

Τζανάκης - Γρίπη: Πίεση στο ΕΣΥ με 350.000 κρούσματα την εβδομάδα