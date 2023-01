Φθιώτιδα: Φρίκη με απανθρακωμένο πτώμα

Φθιώτιδα

Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό που βρέθηκε σε ελιές. Τα πρώτα ευρήματα.

Απανθρακωμένο πτώμα βρέθηκε λίγο πριν το μεσημέρι του Σαββάτου σε ελαιοπερίβολο στο ύψος του κόμβου της Αρκίτσας, στη Φθιώτιδα.

Στις δέκα το πρωί του Σαββάτου, ο ιδιοκτήτης ενός μικρού ελαιώνα, κοντά στον κόμβο της Αρκίτσας, πήγε μετά από αρκετό καιρό να κάνει κάποιες εργασίες και εντόπισε ένα πτώμα στο χωράφι του

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, πρόκειται για σώμα ανδρός, απανθρακωμένο, ενώ από τη μέση και κάτω φαίνεται πως τον έχουν δαγκώσει και κόψει κομμάτια κάποια ζώα.

Δεν έχει δηλωθεί η εξαφάνιση κάποιου προσώπου στην περιοχή και έτσι ακόμα, οι Αρχές, προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τη σορό.

Ο ιατροδικαστής, που πήγε στο σημείο για αυτοψία, δεν μπόρεσε να τους δώσει αιτία και χρόνο θανάτου. Ούτε καν εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για αυτοχειρία.

Τη Δευτέρα αναμένεται να γίνει νεκροψία – νεκροτομή.

