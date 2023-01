Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Οικογενειακή... διακίνηση ναρκωτικών (βίντεο)

Μάνα, σύντροφος και γιος διακινούσαν τα ναρκωτικά μέχρι και στην Αθήνα.

Εγκληματική ομάδα, τα μελή της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ναρκωτικών ουσιών, εξαρθρώθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Συνολικά συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 13,5 κιλά ηρωίνης.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ένας 29χρονος, που ήταν αρχηγικό μέλος της ομάδας, όπως και οι άμεσοι συνεργοί του, η 36χρονη σύντροφός του και ο 17χρονος γιος της. Οι τελευταίοι, προμηθεύονταν μεγάλες ποσότητες ηρωίνης και φρόντιζαν για την αποθήκευση και μεταφορά τους, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους εντός της ελληνικής επικράτειας. Συνελήφθησαν επίσης ένας 22χρονος και μία 39χρονη, που ήταν επιφορτισμένοι με τη μεταφορά ποσοτήτων ναρκωτικών από την πόλη της Αθήνας στην Θεσσαλονίκη και την Ξάνθη.

Χθες το πρωί αστυνομικοί της Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, εντόπισαν στην περιοχή των Μαλγάρων, Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ο 22χρονος και η 36χρονη. Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα στην ταπετσαρία της πόρτας δώδεκα δέματα ηρωίνης συνολικού βάρος έξι κιλών, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος υπήρχαν κομμάτια υφασμάτων που είχαν εμποτίσει με πιπέρι έτσι ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό των ναρκωτικών από τους αστυνομικούς σκύλους.





Στο μεταξύ, ο 29χρονος με την 36χρονη και τον νεαρό, εντοπίστηκαν επίσης χθες το πρωί σε περιοχή της Αττικής και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην οικία που διέμεναν, όσο και δύο άλλους χώρους, εκ των οποίων τον έναν χρησιμοποιούσαν ως ...καβάτζα, για να κρύβουν τις παράνομες ουσίες, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες ηρωίνης, κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες συναλλαγές τους, καθώς και χρηματικά ποσά.

Συγκεντρωτικά, από τις έρευνες τόσο στις οικίες των δραστών όσο και στα οχήματά τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλον σχεδόν δεκατέσσερα κιλά ηρωίνης, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, ένα πλαστό δίπλωμα και μία πλαστή ταυτότητα.

Μάλιστα σε βάρος του 29χρονου εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης από τα Πλημμελειοδικεία Θεσσαλονίκης και Ξάνθης για παράβαση του Νόμου Περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για εγκληματική ομάδα – συμμορία και κατά περίπτωση για πλαστογραφία και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

