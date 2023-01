Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας φυγόποινος. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

Μετά από στοχευμένους ελέγχους στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την αντιμετώπιση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, εντοπίστηκαν 9 άτομα, όπου κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης.

Παράλληλα εντοπίστηκε και ένας 34χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη από πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Δενδροποτάμου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 5 ετών για κλοπή.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζανάκης - Γρίπη: “Έρχονται” 350000 κρούσματα την εβδομάδα, που θα πιέσουν το ΕΣΥ

Χριστούγεννα: Ο Πούτιν μόνος στο Κρεμλίνο για την Θεία Λειτουργία (εικόνες)

Καιρός Θερμοκασία: που έδειξε -7 βαθμούς το θερμόμετρο το Σάββατο