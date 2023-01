Χανιά

Χανιά: Τροχαίο με απεγκλωβισμό (εικόνες)

Σε χαντάκι έπεσε το αυτοκίνητο, που ενεπλάκη σε τροχαίο.

Στο νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε μία γυναίκα, περίπου 35 ετών, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Γαλατά Χανίων τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες η γυναίκα έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε σε χαντάκι.

Μισή ώρα αργότερα, στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με πέντε άνδρες και δύο οχήματα προκειμένου να απεγκλωβίσουν την 35χρονη

Πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ σε καλή κατάσταση.

Πηγή: zarpanews.gr

