Δωδεκανήσα

Ρόδος: θρίλερ με θάνατο δικηγόρου από πυροβολισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σενάρια που εξετάζονται ως προς τον θάνατο του δικηγόρου, που έχει αναστατώσει το νησί.

Σοκ έχει προκαλέσει στους κόλπους του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου και όχι μόνο, ο θάνατος του 38χρονου δικηγόρου Γ. Χ. του Θ. που φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με το σκοπευτικό πιστόλι του, διαμετρήματος 9mm μάρκας Βeretta εντός του δωματίου του την 19.00 ώρα της Δευτέρας.

Σχετικά ενημερώθηκε η Αμεση Δράση από την μητέρα του, που ειδοποίησε και το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες τον μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου κι εκεί υποβλήθηκε σε επέμβαση στον εγκέφαλο από νευροχειρουργό πλην όμως το τραύμα που υπέστη ήταν διαμπερές με αποτέλεσμα να κρατηθεί στην ζωή μέχρι χθες το μεσημέρι και τελικά να υποκύψει στο μοιραίο βυθίζοντας στο πένθος το νησί.

Για τις συνθήκες του τραυματισμού του έχει ξεκινήσει από προχθές ένα γαϊτανάκι φημών που ήθελαν τον 38χρονο να οδηγήθηκε στην απόφαση να θέσει τέρμα στη ζωή του λόγω ερωτικής απογοήτευσης.

Πλην όμως από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι ο 38χρονος δεν είχε δείξει σημάδια κατάθλιψης την συγκεκριμένη ημέρα αλλά και τις προηγούμενες.

Μάλιστα, στις 14.00 στο δικαστικό μέγαρο ήταν με συνάδελφο και συνεργάτη του μεγαλύτερης ηλικίας και συνομιλούσαν σε ήπιους τόνους όπως συνήθως έκαναν, ενώ τον προσκάλεσε σε φαγητό αλλά δεν τον ακολούθησε.

Στις 17:55, ο 38χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με έτερη συνάδελφο και φίλη του την οποία και προσκάλεσε σε καφέ και συνομίλησαν για αρκετή ώρα. Ηταν σε εύθυμη διάθεση, της είπε ότι ήθελε να πάει διακοπές και γενικά δεν υπήρχαν ενδείξεις από την συνομιλία τους του τι θα ακολουθούσε μια ώρα περίπου αργότερα.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα που αναμένεται να ξεκαθαρίσουν και από την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών του συνδιαλέξεων αλλά και τον έλεγχο των μηνυμάτων του.

Επιπλέον, δεν φέρεται να συνάδει με την λογική ένας μορφωμένος του επιπέδου και του χαρακτήρα του, ιδιαίτερα αγαπητός στον κύκλο του, να αποφασίσει να θέσει τέρμα στη ζωή του χωρίς να αφήσει κάποιο μήνυμα ή γράμμα για να εξηγεί τους λόγους στους οικείους του.

Γεγονός ακόμη είναι ότι ο 38χρονος, μέλος συλλόγου πρακτικής σκοποβολής, δεν είχε λόγο να ασχολείται την ώρα εκείνη με το σκοπευτικό πιστόλι του, ότι δεν το καθάριζε ή το συντηρούσε και το ενδεχόμενο ατυχήματος δεν αποκλείστηκε ακόμη.

Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου.

Πηγή:dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιό Φάληρο: Ληστές έδεσαν οικογένεια και “άδειασαν” το σπίτι

Ιώσεις - Τζανάκης: Δύσκολες οι επόμενες 3 εβδομάδες, με 500000 κρούσματα (βίντεο)

Τροχαίο: αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολώνα