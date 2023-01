Λάρισα

Λάρισα: Ανήλικος μαθητής... έκανε απόπειρα ληστείας

Πώς "οργάνωσε" την απόπειρα ληστείας ο ανήλικος μαθητής.

Ενας 16χρονος μαθητής της Β’ τάξης Λυκείου είναι, σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, ο παρ’ ολίγον ληστής ενεχυροδανειστηρίου, μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Λάρισας.

Μετά από έρευνα, χθες το πρωί στο σπίτι του μαθητή, βρέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι που φέρεται να χρησιμοποίησε κατά την απόπειρα ληστείας, όπως επίσης βρέθηκαν και τα ρούχα που φορούσε.

Ο ανήλικος μαθητής φαίνεται να είχε προσχεδιάσει τη ληστεία αφού ενώ βρισκόταν σε κεντρικό καφέ, άλλαξε ρούχα με αυτά που μετέφερε στο σακίδιό του και μετέβη στη συνέχεια στο ενεχυροδανειστήριο όπου αποπειράθηκε να ληστέψει την υπάλληλο.

Ρούχα που άλλαξε ξανά όταν, μετά την απόπειρα, επέστρεψε στο καφέ.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, ενώ ο 16χρονος μετά τις εξηγήσεις που έδωσε στην Αστυνομία για τις πράξεις του, αφέθηκε ελεύθερος καθότι ανήλικος, αφού πρώτα ενημερώθηκαν οι γονείς του οι οποίοι κλήθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ. για να τον παραλάβουν.

