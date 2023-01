Λάρισα

Τροχαίο με νταλίκα: Θρήνος για τον 54χρονο οδηγό

Ο θάνατος του οδηγού συγκλόνισε το πανελλήνιο, αφού έχασε τη ζωή του παρασυρόμενος από άλλη νταλίκα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον πατέρα δύο παιδιών.

Κανένας δεν μπορεί να πιστέψει τον απίστευτο τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή το Σάββατο ο 54χρονος Νίκος Χλοψίδης, σε ένα άνευ προηγουμένου τροχαίο που έγινε στην εθνική οδό, στο ύψος του Αερινού.

Ο άτυχος άνδρας έφυγε με ασύλληπτο τρόπο από τη ζωή, παρασυρόμενος από διερχόμενο φορτηγό. Ο Λαρισαίος οδηγός υπέστη βλάβη στο φορτηγό του. Σταμάτησε να ελέγξει τι συμβαίνει. Την ώρα που κατέβηκε από την νταλίκα στο οδόστρωμα, προκειμένου να τοποθετήσει τον χαρακτηριστικό κώνο που ειδοποιεί τους οδηγούς να κόψουν ταχύτητα διότι κάτι έχει συμβεί, περνούσε το άλλο φορτηγό. Έπεσε πάνω στο όχημα και στον 53χρονο!

Ο Νίκος Χλοψίδης ήταν πατέρας δύο παιδιών, ενός αγοριού κι ενός κοριτσιού, με καταγωγή από την Κοιλάδα Λάρισας. Είχε σπουδάσει γυμναστής στα χρόνια της πάλαι ποτέ ενωμένης Γιουγκοσλαβίας, ενώ εκεί είχε γνωρίσει και τη Σέρβα σύζυγό του με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι. Ωστόσο, για πολλά χρόνια εργάζονταν ως επαγγελματίας αυτοκινητιστής, κάνοντας το δρομολόγιο Λάρισα – Αθήνα.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας Κώστας Κερμελίδης τόνισε πως «ήταν ένα καλό παιδί, έναν φίλο που ήταν ένα παιδί έξω καρδιά, που έκανε και δεχόταν πλάκα». «Ήταν πολλά χρόνια επαγγελματίας οδηγός και έκανε συνεχώς αυτό το δρομολόγιο. Ήταν έμπειρος, πιο παλιά έκανε ταξίδια και στο εξωτερικό, ήταν κοινωνικός, εξωστρεφής κάναμε παρέα. Είναι αδύνατο να πιστέψουμε πως δε θα τον ξαναδούμε».

Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς και φίλοι στον άτυχο 54χρονο, σήμερα στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Κοιλάδας και ώρα 11.00 π.μ.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω του τα παιδιά Χρήστο Χλοψίδη, Άννα Χλοψίδη, τα αδέρφια Πασχάλη και Έλενα Χλοψίδη, τους γονείς Χρήστο και Ελένη Χλοψίδη, ξαδέρφια, ανίψια και λοιπούς συγγενείς.

Η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ., ενώ ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού.

Πηγή: onlarissa.gr

