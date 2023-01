Φθιώτιδα

Λαμία: Σκύλος δάγκωσε ντελιβερά

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο άτυχος εργαζόμενος, που δέχθηκε επίθεση ενώ προσπαθούσε να παραδώσει μια παραγγελία.

Από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας νεαρός ντελιβεράς γνωστής καφετέριας, που θέλησε να παραδώσει καφέ σε σπίτι στην περιοχή του γηπέδου.

Ο άτυχος εργαζόμενος όταν μπήκε στον περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού για να παραδώσει τον καφέ, δέχτηκε επίθεση και δαγκωματιές από το σκύλο που έχει η οικογένεια και φαίνεται ότι ήταν ελεύθερος εκεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 10:30’ το πρωί της Τετάρτης 11 Ιανουαρίου 2023.

Ο νεαρός ντελιβεράς διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας προκειμένου να του περιποιηθούν τα τραύματά του από την επίθεση του ζώου.

