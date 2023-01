Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δημοτικός υπάλληλος βρήκε και παρέδωσε πορτοφόλι

Τα χρήματα από τα κάλαντα των παιδιών της είχε μέσα στο πορτοφόλι η γυναίκα που τα έχασε.

Πορτοφόλι που περιείχε 150 ευρώ, ταυτότητα, κάρτες τραπεζών και διάφορα έγγραφα βρήκε, χθες το πρωί, εργαζόμενος στην υπηρεσία Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΣ Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης, ο εργαζόμενος ενημέρωσε άμεσα τον επόπτη του και παρέδωσε το πορτοφόλι, το οποίο αποδόθηκε στην κάτοχο του.

Όπως είπε η κυρία που το έχασε, τα 150 ευρώ ήταν τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει τα παιδιά της από τα κάλαντα των γιορτών.





