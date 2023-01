Δωδεκανήσα

Ρόδος: Σε δίκη η μάνα που κλείδωνε μόνο του στο σπίτι το ανήλικο παιδί της

Τι υποστηρίζει η μητέρα για τους λόγους που κλείδωνε το παιδί στο σπίτι. Με ποιά κατηγορία παραπέμφθηκε σε δίκη.

(εικόνα αρχείου)

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου θα καθίσει την 18η Ιανουαρίου 2023 μια 42χρονη κατηγορούμενη για έκθεση κατ’ εξακολούθηση.

Η 42χρονη κατηγορείται ειδικότερα για το ό,τι στη Ρόδο στις 19-6-2022, στις 20-6-2022 από ώρα 20:00 έως ώρα 11:00 και στις 21-6-2022 από ώρα 10:00 έως ώρα 16:00, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου αδικήματος, με πρόθεση άφησε αβοήθητο ένα πρόσωπο που το είχε στην προστασία της και που είχε υποχρέωση να το διατρέφει και να το περιθάλπει και ειδικότερα, στον ανωτέρω τόπο και στους ανωτέρω χρόνους, η κατηγορούμενη, ενώ είχε την υποχρέωση να διατρέφει και να περιθάλπει τον ανήλικο γιο της, ηλικίας 12 ετών, τον άφησε μόνο του εντός της οικίας της, προκειμένου να μεταβεί στην εργασία της, γνωρίζοντας ότι με τη συμπεριφορά της αυτή το εκθέτει σε κίνδυνο.

Ειδικότερα, κατόπιν Εισαγγελικής παραγγελίας την 21η Ιουνίου 2022 το μεσημέρι αστυνομικοί της Ασφάλειας μετέβησαν στην οικία της κατηγορούμενης, προκειμένου να διαπιστώσουν αν το ανήλικο τέκνο της, ηλικίας 12 ετών, διαμένει μόνο του και είναι κλειδωμένο.

Από τον έλεγχο των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι εντός της οικίας βρισκόταν το ανήλικο παιδί μόνο και με την πόρτα κλειδωμένη.

Άμεσα οι αστυνομικοί αναζήτησαν την κατηγορουμένη στην εργασία της όπου ανευρέθη και στην συνέχεια μετέβησαν πίσω στην οικία της προκειμένου να ξεκλειδώσει την πόρτα.

Το ανήλικο παιδί παρελήφθη για την προσωρινή φύλαξή του από τον πατέρα του. Απολογούμενη η κατηγορούμενη αποδέχθηκε εν μέρει τις αποδιδόμενες σε αυτήν κατηγορίες. Ως συνήγορος υπεράσπισής της παρίσταται ο δικηγόρος κ. Βασίλης Καταβενάκης.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

