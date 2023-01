Κορινθία

Κόρινθος: Μπούκαρε στην εκκλησία με καδρόνι και τραυμάτισε σοβαρά αστυνομικό

Ο άντρας εισέβαλλε στον ναό με άγριες διαθέσεις την ώρα της θείας λειτουργίας. Έστειλε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο έναν αστυνομικό και χρειάστηκαν ενισχύσεις για να τον συλλάβουν.

Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής όταν ένας άνδρας μπήκε κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας, με άγριες διαθέσεις, μέσα στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, κρατώντας στα χέρια του ένα καδρόνι.

Οι Επίτροποι του Ιερού Ναού ειδοποίησαν την αστυνομία, όπου άμεσα στο σημείο έσπευσαν περιπολικά, σύμφωνα με το korinthostv.

Το πλήρωμα του περιπολικού που έφτασε στο σημείο μπήκαν εντός του ιερού ναού για να απομακρύνουν τον δράστη και αυτός τους επιτέθηκε με ένα καδρόνι τραυματίζοντάς τον έναν από τους δύο αστυνομικούς στο κεφάλι χτυπώντας τον επανειλημμένα.

Στο σημείο έφτασαν και άλλα περιπολικά όπου ο δράστης συνελήφθη. O αστυνομικός μεταφέρθηκε με περιπολικό στο Νοσοκομείο Κορίνθου όπου και δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες.

Οι ιατροί έκαναν τρία ράμματα στον αστυνομικό όπου και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κορίνθου για περαιτέρω εξετάσεις.

